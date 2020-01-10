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بعد تهديدات بالانتقام.. الخزعلي: لسنا من استهدف السفارة الامريكية ولا ننوي ذلك

بعد تهديدات بالانتقام.. الخزعلي: لسنا من استهدف السفارة الامريكية ولا ننوي ذلك
بالتزامن مع ما صرح به كان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم الخميس، حول حصولهم على معلومات استخباراتية تكشف عن طلب النظام الإيراني من الميليشيات المسلحة الموالية لها بعدم مهاجمة المصالح الأميركية أو التعرض لها، أكد زعيم ميليشيا ‹عصائب أهل الحق›، قيس الخزعلي، عدم وجود “نية” لاستهداف اي بعثة دبلوماسية، فيما اشار الى أن ساعة الصفر لعمليات الثأر لأبي مهدي المهنس لم تنطلق بعد. بحسب قوله.

وذكر الخزعلي في تغريدة  له على “تويتر”، إنه “لم تنطلق بعد ساعة الصفر في عمليات الثأر للشهيد القائد أبو مهدي المهندس”.

وأضاف: “نحن قلنا إن الرد لن يكون أقل من الرد الإيراني على اغتيال الشهيد القائد قائد سليماني، أما مجرد إطلاق صاروخين أخطئا هدفهما فلا يعني شيئاً”.

وتابع، “نحن لا نستهدف البعثات الدبلوماسية مطلقاً، وحالياً لا نستهدف السفارة الأمريكية، رغم الوجود العسكري بالدرجة الأساس”.

وأكد: “كنا نأمل من الشعب الأمريكي ان يضغط على حكومته من أجل سحب جنودهم وإعادتهم الى مواطنهم وتجنبيهم الدماء، وكنا نأمل من الكونغرس الأمريكي أن يكون على مستوى شجاعة مجلس النواب العراقي في اتخاذ القرار المناسب، ولكن هذا للأسف لم يحدث الى الان”.عرض الصورة على تويترعرض الصورة على تويتروكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس قد اعلن في حوار متلفز ، أَنهم حصلوا على معلومات استخباراتية تكشف عن طلب النظام الإيراني من الميليشيات المسلحة بعدم مهاجمة المصالح الأميركية أو التعرض لها، محذرا الميليشيات الإيرانية من مصير حزب الله العراقي الذي تعرضت قواعده لاستهداف أميركي بعد مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخرين.

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