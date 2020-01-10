تحية تقدير للكاتب سيف الله علي، كيفية التعامل مع الناس،

نعيم الهاشمي الخفاجي

بالبداية نتقدم في افضل التحية والتقدير للكاتب والمناضل الوطني العراقي الاستاذ سيف الله علي والذي عارض البعثيين الانجاس في عام 1968 بعد شهر من وصولهم لحكم وكان يعمل ممثل في التلفزيون العراقي ووكل اليه لعب دور معمم شيعي لغرض الاسائة ورفض التمثيل وترك العراق وبقي خارج العراق، بينما غيره قبلوا بالذل والمهانة، تحياتي للاستاذ سيف الله علي، ونرحب به للعودة في الكتابة في صوت العراق.

لدينا موضوع في كيفية التعامل مع الناس، إنّ الإنسانَ بطبيعته اجتماعي، يحتاجُ لأن يعيشَ مع النّاس ويتعامل معهم، ومما لاشك به أن التّعامل مع النّاس يحتاج الى اليات ومهارات وقد وضع علماء الاجتماع نظرية في سلوك التأثير،طبيعة البشر توجد اختلافات في طبائعهم وعاداتهم وطريقة تفكيرهم، وطريقة نشئتهم وطبيعة البيئة الحاضنة لهم والجينات الوراثية التي ورثوها من والديه، الأمام علي بن ابي طالب ع قال ارضاء الناس غاية لاتدرك اذن على الانسان السعي الحثيث في معرفة كيفية التعامل مع الناس، الأديان جميعا السماوية والوضعية ركزت على الجانب الأخلاقي والانساني واحترام الانسان وصيانة كرامته ودمه،

وينعكس أثرُ التّعامل الجيّد مع النّاس على الفرد نفسه أولاً؛ لكونه سيشعرُ بودّ الناس وحُبّهم وتسابقهم لمصاحبته ومخالطته، كما أنّه ينعكس على النّاس ويجعلهم سعداء ومستمتعين في تعاملهم معه، علماء الاجتماع وضعوا نظريات في التاثير على السلوك الانساني لغايات منها ايجابية ومنها سلبية لخداع الناس وتمرير اجندات للسيطرة على عقول الناس وتسيرهم وفق خطط لصالح جهات معينة، الأمام علي ع تحدث بشكل معمق وواسع لكل واقع الانسان الروحي والاخلاقي وقد وردت عن الأمام علي ع آلاف الحكم والاحاديث التي تحث الانسان بالتعامل الانساني منها

أفضل النّاس أنفعهم للنّاس.

أشدّ القلوب غِلّاً القلب الحقود.

أفضل الجود إيصال الحقوق إلى أهلها.

أكرم الشّيم إكرام المُصاحب وإسعاف الطّالب.

رأس الجهل مُعاداة النّاس.

كلّ شيء فيه حيلة إلّا القضاء.

مع تحيات

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل