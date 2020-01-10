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ترامب يدافع عن قراره بقتل سليماني في حشد انتخابي

جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني موضوعا في حملة إعادة انتخابه يوم الخميس مثيرا هتافات الآلاف في تجمع حاشد عندما قال إن الخطوة أنقذت الأرواح وحققت ”العدالة الأمريكية“.

وخلال الحشد الانتخابي في توليدو بولاية أوهايو، خصص ترامب جزءا طويلا من خطابه ليدافع عن أمره بقتل سليماني ورفض انتقادات من الديمقراطيين الذين يقولون إنه تجاوز سلطاته بإصدار أمر توجيه ضربة بطائرة مسيرة لقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في مطار بغداد الأسبوع الماضي.

واتهم الرئيس الأمريكي سليماني بتنظيم احتجاجات عنيفة من جانب جماعات مدعومة من طهران عند السفارة الأمريكية في بغداد في وقت سابق هذا الشهر. وقال ترامب، الذي كثيرا ما يعبّر عن دعمه للجيش الأمريكي، إنه لو لم يرسل قوات أمريكية لحماية السفارة فلربما اقتحم المتظاهرون السفارة وقتلوا أمريكيين أو احتجزوهم رهائن كما حدث عند اقتحام بعثة دبلوماسية أمريكية عام 2011 في مدينة بنغازي الليبية مما أسفر عن مقتل السفير الأمريكي.

وقال ترامب ”في الأسبوع الماضي اتخذت الولايات المتحدة مرة أخرى الخطوة الجريئة والحاسمة لإنقاذ الأرواح الأمريكية وتحقيق العدالة الأمريكية“.

وكان ظهور ترامب في توليدو أول تجمع انتخابي له في عام 2020 في مؤشر على مدى أهمية الولاية لفوزه بفترة ثانية مدتها أربع سنوات في الانتخابات التي تجري في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وقال ترامب وكبار مستشاريه إن سليماني كان العقل المدبر لهجمات ”وشيكة“ على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط لكنهم واجهوا انتقادات لعدم تقديم ما يدعم هذه المزاعم.

وذكر ترامب ”كان سليماني يخطط بهمة لهجمات جديدة وكان يتطلع بجدية شديدة إلى سفاراتنا وليس فقط السفارة في بغداد لكننا أوقفناه وأوقفناه بسرعة“.

وردت إيران على مقتل سليماني بضربات صاروخية ليل الثلاثاء ضد قاعدتين أمريكيتين في العراق. وقال ترامب إنه كان مستعدا لشن ضربات انتقامية لكن تراجع بعد أن أبُلغ بعدم وقوع خسائر في صفوف القوات الأمريكية.

إعداد سها جادو للنشرة العربية – تحرير ليليان وجدي

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