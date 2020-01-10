د.اياد علاوي يبارك لعيون الوطن الساهرة عيدهم الثامن والتسعين

تقدم زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي بخالص تهانيه وتبريكاته لابطال الشرطة العراقية، عيون الوطن الساهرة، بجميع صنوفهم وتشكيلاتهم ومختلف مراتبهم ومسؤولياتهم، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والتسعين لعيد الشرطة العراقية.

وثمن الدكتور علاوي الدور المميز والتضحيات الكبيرة التي قدمتها الشرطة العراقية عبر تأريخها في تثبيت دعائم الأمن وترصين الجبهة الداخلية وملاحقة عصابات الجريمة ليتوجوا عطاءهم باروع ملحمةٍ تمثلت بالمساهمة في ردع قوى الارهاب خلال معارك التحرير الخالدة.

واضاف سيادته “اننا اذ نستذكر اليوم هذه الذكرى العطرة، فإننا نذكر ان العمل الدؤوب من اجل الحفاظ على مهنية هذه المؤسسة العريقة وإبعادها عن أي تأثيرات سياسية او جهوية ووضع البرامج الكفيلة بتأهيل بالارتقاء بأداء منتسبيها مسؤولية وطنية وضرورة قصوى لا يمكن تجاهلها”.

كما شدد الدكتور علاوي على ضرورة ابداء مزيد من الرعاية والاهتمام بذوي شهداء الشرطة العراقية ومصابيها، وفاءً لدمائهم واكراماً لدورهم الكبير في حفظ امن وسلامة الوطن والمواطن.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

9 كانون الثاني 2020