سروة عبدالواحد تعلق على اغتيال الصحفي أحمد عبدالصمد بالبصرة

علقت السياسية المستقلة، سروة عبدالواحد، الجمعة، على قتل الصحفي أحمد عبدالصمد في محافظة البصرة، مؤكدة ان الأيادي التي اغتالته هي نفسها التي تقتل شبابنا لانهم يبحثون عن الحياة.

وكتبت عبدالواحد على حسابها في “تويتر”، اليوم، (10 كانون الثاني 2020)، “عرفتك في قناة NRT عربية قبل اكثر من عامين شجاعا مهنيا، تبحث عن هموم المواطن وكما كنت تواصلت مع قناة دجلة بنفس روحية المهنية الشجاعة كنت محبا لمهنة المتاعب”.

وأضافت في تغريدتها، ان “الأيادي التي اغتالت احمد عبدالصمد هي نفسها التي تقتل شبابنا لانهم يبحثون عن الحياة”.