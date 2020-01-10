Posted on by

سروة عبدالواحد تعلق على اغتيال الصحفي أحمد عبدالصمد بالبصرة

علقت السياسية المستقلة، سروة عبدالواحد، الجمعة، على قتل الصحفي أحمد عبدالصمد في محافظة البصرة، مؤكدة ان الأيادي التي اغتالته هي نفسها التي تقتل شبابنا لانهم يبحثون عن الحياة.

وكتبت عبدالواحد على حسابها في “تويتر”، اليوم، (10 كانون الثاني 2020)، “عرفتك في قناة NRT عربية قبل اكثر من عامين شجاعا مهنيا، تبحث عن هموم المواطن وكما كنت تواصلت مع قناة دجلة بنفس روحية المهنية الشجاعة كنت محبا لمهنة المتاعب”.

وأضافت في تغريدتها، ان “الأيادي التي اغتالت احمد عبدالصمد هي نفسها التي تقتل شبابنا لانهم يبحثون عن الحياة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close