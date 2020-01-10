شرطة بغداد تعلن عن تحرير مخطوفة والقبض على الخاطف

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، عن تحرير مخطوفة والقبض على الخاطف.

وقال مدير اعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان ان “مفارز قيادة شرطة بغداد تمكنت من القبض على خاطف فتاة البالغة من العمر (16) عاما، وتحرير المخطوفه”، مبينا ان “ذلك تم بوقت قياسي وبمتابعة من قبل مدير شرطة بغداد الرصافة ومدير قسم شرطة المدائن وبالتعاون مع استخبارات المدائن تم القاء القبض على خاطف”.

وفي ذات السياق، اكد ناصر ان “المفارز التابعة لقيادة شرطة بغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين وفق مواد قانونية مختلفة (52)”، مشيرا الى انه “تم اجراء ممارسات امنية بلغت ( 302 ) حيث نشر خلالها عدة مفارز مدنية وتفتيش العجلات ونصب سيطرات مفاجئة لتأمين قاطع المسؤولية”.