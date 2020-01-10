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شوق التلاقي


شوق التلاقي

عصمت شاهين دوسكي

متى يا أرض الجمال تشتاقي

لرؤيا أوراقي وانتظاري وأشواقي

وتسمعي قصائد أناتي

وصخب وجعي واحتراقي

أحبتي هناك ينتظرون

كيف أشرح لهم لحظة التلاقي ؟

إني أكثر شوقا لمحياهم

فلا أتحمل أبداً نار الفراقِ

***********

من أهلك يا حمامة بيضاء

انطلقت أحلامي

تطوق جيدي بإكليل الأخلاقِ

آه يا تطوان يا رحيق الماضي

وأمواج بحر تطوق أعماقي

أنا فارس أمضي بالشوق

لقاء أهل الجود وشوق التلاقِ

أتأمل ليلا بدرك الجميل

يضيء بياضك في هبة الخلاقِ

أشم نسيم الزهر والعنبر

يفوح من زقاق إلى زقاقِ

عشقي حلم ، لوعة ، حرمان

لقاء يمارس العشق في الأحداقِ

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