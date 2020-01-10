ضبط الله انفاسكم يا يا منافقين

رشيد سلمان

الداعون لضبط النفس جاءت دعواتهم بعد ان ضربت ايران القواعد الامريكية و ليس بعد ان غدر ترامب بسليماني و المهندس و الحيش الشعبي في بغداد و البو كمال لانهم منافقون كذابون كترامب.

من هم الداعون لضبط النفس؟

اولا: ملوك و امراء الخليج الوهابي بقيادة السعودية الذين هللوا وكبروا لغدر ترامب بالأبطال الذين اوقفوا سقوط بغداد بيد دواعش الخليج الوهابي وامريكا.

هؤلاء الملوك و الامراء لم يضبطوا انفسهم عند تجنيد و تمويل داعش بناء على طلب الشرير العنصري اوباما بل اصدروا فتاوى جهاد النكاح للرجال و للنساء و السبب طائفي بحت.

ثانيا: دول الاتحاد الاوربي على راسها بريطانيا و فرنسا الاستعماريتان و المانيا بقيادة ميركل المتعصبة دينيا.

ثالثا: دول الجامعة العربية العبرية و دول منظمة العمل الاسلامي و السبب طائفي بحت.

رابعا: دواعش العراق الذين احتضنوا الدواعش بجهاد النكاح و السبب طائفي بحت.

هؤلاء ذرفوا دموع التماسيح على انتهاك (سيادة العراق) من قبل ايران و لكنهم هللوا وكبروا لانتهاك امريكا لسيادة العراق.

بالمقابل روسيا و الصين اول من انتقد الغدر الامريكي الذي قتل الشجعان الذين قاتلوا داعش و اول من انتقد امريكا لانتهاكها سيادة العراق.

ملاحظة:

الفرق شاسع بين انتهاك امريكا و ايران لسيادة العراق لان الانتهاك الامريكي جاء من قواعدها في العراق ما يعني انها محتلة للعراق تحت سمع وبصر الحكومة العراقية و دواعشها في الرئاسات الثلاث و شبكاتها.