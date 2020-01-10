ضرورة إعطاء زخم عارم من حيوية وعنفوان للحراك الشعبي المنتفض

بقلم مهدي قاسم

مثلما توقعنا في بداية اللعبة السيركية الرديئة بين النظام القمعي الإيراني و بين اليانكي البلطجي ترمب ، من أن التراشق الفاشوشي بينهما على أرض العراق سيلقي بظلاله القاتمة على الهدير المدوي للحراك الشعبي و يخفت من نبرته الجماهيرية الصداّحة ، دافعا إياه إلى الدرجة الثانية من الصدارة و الاهتمام السياسيين و الإعلاميين ، و فعلا هذا ما حدث خلال الأيام الماضية حيث تراجع الاهتمام الشعبي و الإعلامي بالحراك الشعبي ومطالبه المشروعة بالإصلاح الجذري و الشامل ، في الوقت الذي لا يهم أمر الإصلاح الجذري و لا تحسين الأمور في العراق لا أحمق البيت الأبيض ترمب البلطجي ــ و من البديهي ـــ ولا مشعوذي النظام الإيراني الذين يتمنون خنقه ــ أي الحراك الشعبي والقضاء عليه قضاء مطلقا بواسطة أزلامهم و مرتزقتهم من العراقيين ــ لكون أحد مطالب المتظاهرين الواضح و الملّح هو جعل العراق بلدا مستقلا ، استقلالا كاملا غير منقوص السيادة ، و بعيدا عن تدخلات ووصايا الأمريكيين ، و بالأخص مستقلا عن هيمنة النظام الإيراني شبه المطلقة على العراق في الوقت الراهن..

و يبدو أن القائمين على الحراك الشعبي المنتفض قد انتبهوا إلى هذا الجانب من التأثيرات السلبية المنعكسة ل” عركة الحبايب ” على امتصاصها لأصداء انتفاضتهم الجماهيرية الواسعة ، فدعوا إلى رفد حراكهم الشعبي بتأييد جماهيري مليوني كبير غدا ، أي يوم الجمعة ــ أي اليوم ــ لتعود مسيرة انتفاضتهم تشق طريقها في الطليعة الأمامية والمتقدمة حثيثا و صلبا عنيدا ، لتكون في صدارة الاهتمام الشعبي الواسع والإعلامي الكبير و ذات زخم عظيم ، حتى تصبح من جديد شغل شاغل غالبية العراقيين و أولوية اهتمامهم ، ممن لا زالوا حب العراق وازدهار حاضره و مستقبله يسري مع دمائهم في عروقهم سوية ، و يتنفس شهيقا عميقا مع نبضات قلوبهم الخفاقة غيرة و حرصا وطنيا مخلصا على مصير العراق و ضرورة انتشاله و إنقاذه من بين أنياب ومخالب ضباع المنطقة الخضراء..

فمن هنا يجب و بالضرورة على كل محبي العراق ، ممن لا زالوا أفياء له رغم كل الخذلان ، ولا سيما من الحريصين على جعل مستقبله مزدهرا بالتطور والتنمية الاقتصادية و البشرية أن يساهموا ــ كل حسب ظروفه و إمكانياته المتاحة في دعم ورفد هذا الحراك الشعبي المنتفض سواء عبر المشاركة بالتظاهرات أو بالدعم المادي للمعتصمين في ساحة التحرير، أم بالدعم الإعلامي في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والإلكترونية على حد سواء ..

و خاصة في هذا الوقت الحرج جدا ، حيث تشحذ الميليشيات و الذيول الإيرانية الرثة والملوثة بوحل و عار الخيانة الوطنية سكاكينها الطويلة و الحادة لذبح الحراك الشعبي المنتفض ، مستغلة عفطات الصخلة المتبادلة بين أحمق البيت الأبيض اليانكي البلطجي ترمب وبين مشعوذي طهران الدجّالين ..

إذ ليس من العدل و الإنصاف التفرج على دماء ما يقارب خمسمائة شهيد و أكثر من عشرين ألف جريح و معوّق ومتغيب ـــ الذين ضحوا بحياتهم من أجل حاضر و مستقبل العراق نحو الأحسن و الأفضل وأرقى ــ أن تذهب هدرا وهباء منثورا ..