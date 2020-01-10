طائرات مجهولة تستهدف مستودعات ذخيرة على الحدود السورية العراقية

افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأن طائرات مجهولة استهدفت مستودعات ذخيرة في منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية.

وقال المرصد، إن طائرات مجهولة استهدفت مستودعات ذخيرة وآليات تابعة لقوى رديفة للجيش السوري في منطقة البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود السورية – العراقية.

وأوضح أن انفجارات عنيفة سمعت من قبل أهل المنطقة في البوكمال بشرق سوريا، دون مزيد من التفاصيل.

ورصد المرصد في 9 كانون الاول الماضي، قصفا من طائرات مسيرة مجهولة استهدف بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال السورية الواقعة عند الحدود مع العراق.