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فرقة مشاة عسكرية تنفذ حملة كبرى لتنظيف شارع الرشيد وسط ترحيب المتظاهرين

نظمت فرقة المشاة الحادية عشرة قيادة عمليات بغداد، الجمعة، حملة كبرى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنظيف شارع الرشيد وسط ترحيب كبير من المتاظاهرين.

وقالت الخلية في بيان “بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بعمليات أمنية في العاصمة لادامة الاستقرار وافشال أي محاولة لزعزعة الأمن، نظمت فرقة المشاة الحادية عشرة قيادة عمليات بغداد حملة كبرى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنظيف شارع الرشيد”.
وأضافت، “سخرت جهودها وإمكانياتها من عجلات وموارد بشرية خلال هذه الحملة، كما عملت على أدامة بعض الاسيجة في هذا الشارع، وسط ترحيب كبير من قبل المتظاهرين والأهالي الذين اشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها قواتنا الأمنية خاصة خلال هذه الفترة”.

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