في جلسته الأولى لعام 2020 مجلس القضاء الأعلى يكرم عدد من السادة القضاة والمدراء العامين بمناسبة إحالتهم على التقاعد

بغداد/إعلام القضاء

كرم مجلس القضاء الأعلى رئيسي استئناف محافظتي الانبار وكركوك والمدراء العامين. بمناسبة احالتهم على التقاعد.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن”مجلس القضاء الأعلى كرم بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/2020 كلاً من السيد رئيس محكمة استئناف الانبار الاتحادية القاضي حافظ جميل صالح والسيد رئيس محكمة استئناف كركوك الاتحادية القاضي عبد الكريم خضر عزيز والسيدة رمزية كاظم حسن مدير عام دائرة الشؤون المالية والادارية والسيدة كريمة هادي ضيف مدير عام دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية، بمناسبة إحالتهم على التقاعد”.

وأضاف البيان أن”المجلس قد اتخذ عدد من القرارات التي تتعلق بالأعمال الادارية الداخلة ضمن اختصاصه بما يساهم في تحقيق انسيابية العمل القضائي”.