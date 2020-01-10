منظمة العمل الصالح توزع المواد الغذائية على الايتام والمتعففين ببغداد في ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (ع)

اقامت منظمة العمل الصالح بالتعاون مع المجلس السياسي للعمل العراقي صباح اليوم الخميس المصادف ٩ / ١ / ٢٠٢٠ تجمعا لعوائل الأيتام والمتعففين في ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام ، وذلك بمقرها الرئيسي في منطقة المعامل ببغداد وسط حضور مميز.

وقام السيد علي جاسم لازم اللامي مدير منظمة العمل الصالح على هامش التجمع الايماني بتوزيع السلة الغذائية على الحضور.

يذكر ان المكتب الانساني في المجلس السياسي للعمل العراقي حريص على التنسيق مع الجمعيات الخيرية في احياء المناسبات الوطنية والدينية وفي مختلف مناطق العاصمة والمحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

٩ / ١ / ٢٠٢٠