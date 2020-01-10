نائب يعزو سبب جميع ما يحصل الى عدم وجود رئيس وزراء “قوي”

عزا نائب عن تحالف سائرون، الجمعة، السبب الاساس في جميع ما حصل خلال الفترة السابقة وما تلاها من احداث الى عدم وجود رئيس مجلس وزراء “قوي”، داعيا القوى السياسية الى التركيز على اختيار شخصية قوية تتصدى للمنصب وتواجه الملفات الخطيرة.

وقال صباح الطلوبي العكيلي إن “عدم وجود رئيس مجلس وزراء قوي كان السبب الاساس في جميع ماحصل بالفترة السابقة وما تلاها من احداث”، مبيناً “لو كان هناك رئيس وزراء قوي لما حصلت احداث استهداف المتظاهرين والعدوان الامريكي واستهداف قيادات وما تلاها من رد ايراني بقصف القواعد الامريكية ب‍العراق”.

واضاف العكيلي، ان “الامر المهم الذي ينبغي على القوى السياسية والشعب العراقي التركيز عليه الان هو اختيار رئيس وزراء بشكل سريع”، مشددا على ان “يكون قويا وقادرا على مواجهة الملفات الخطيرة التي يعيشها البلد بهذه المرحلة”.

ويعيش العراق حالة توتر أمني عقب قصف جوي استهدفت مقارا للحشد الشعبي، تلاه تظاهرة تشييع لشهداء الحشد امام السفارة الامريكية ب‍بغداد، شهدت محاولات اقتحام للسفارة، ومن ثم استهدفت طائرة امريكية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الاسبوع الماضي، لترد ايران فجر الاربعاء بقصف صاروخي استهدف قاعدة عسكرية امريكية في العراق.

ويأتي هذا فيما يواصل الاف المحتجين في بغداد ومحافظات الجنوب ، تظاهراتهم الاحتجاجية الرافضة لسياسات السلطة القائمة، حيث يواصل المتظاهرون احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.