” نساء الدانتيل ” مجموعة قصصية جديدة للكاتب الغزي يسري الغول

كتب : شاكر فريد حسن

عن دار فضاءات للنشر والتوزيع، صدر حديثًا للكاتب الغزي يسري الغول مجموعته القصصية الموسومة ” نساء الدانتيل “.

وكما يقول الكاتب الفلسطيني عبد اللـه تايه، الأمين المساعد في اتحاد الكتاب الفلسطينيين : ” في هذه المجموعة يقتحم يسري الغول التابوهات ويخوض في زوايا اشكالية مسكوت عنها من خلال قصص صادقة ومتشابكة في فضاءات فنية لا يتوقعها القارئ “.

يشار إلى أن صاحب المجموعة يسري الغول من مواليد العام 1980 في مخيم الشاطئ بغزة، حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الانجليزية ودرجة الماجستير من جامعة الأزهر بغزة. وهو ناشط في الوسط الثقافي والأدبي، أسس عدة تجمعات شبابية بالأدب والثقافة منها مبادرة شغف، وتجمع قرطبة الثقافي. وقد نشر العديد من قصصه ومقالاته عن الواقع الثقافي الفلسطيني في الصحف والمجلات الفلسطينية والعربية والعالمية. وصدر له العديد من الأعمال القصصية والروائية وهي : ” قبل الموت بعد الجنون، الموتى يبعثون في غزة، خمسون ليلى وليلى، ورواية غزة 87 “.

وما يميز يسري الغول قدرته على تطويع أدوات القص لبناء نص قصصي بعفوية وشفافية تضع القارئ بين الواقعي والغرائبي.

إننا إذ نبارك ليسري الغول بإصداره الجديد، نتمنى له المزيد من العطاء والابداع القصصي والروائي الملتزم بقضايا شعبه ومجتمعه، مع خالص التحايا.