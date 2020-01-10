نقابة الصحفيين العراقيين تصدر بيانا بشأن قتل الصحفي أحمد عبدالصمد

أدانت نقابة الصحفيين العراقيين، الجمعة، قتل الصحفي أحمد عبدالصمد في محافظة البصرة، مطالبة السلطات الأمنية بالكشف عن الجناة وملاحقتهم وتقديمهم الى العدالة.

وقالت النقابة في بيان اليوم، (10 كانون الثاني 2020)، انها “تدين وتستنكر حادثة قتل الصحفي احمد عبدالصمد عضو نقابة الصحفيين العراقيين ومراسل قناة دجلة الفضائية في محافظة البصرة الذي اغتيل مساء اليوم اثناء قيامه بواجبه المهني في تغطية التظاهرات التي تشهدها المحافظة وبقية محافظات العراق”.

وأضاف البيان، ان “هذا الحادث الإجرامي يأتي في مسلسل استهداف الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة الذين يؤدون واجبهم الوطني والمهني”.

وتابع، “في الوقت الذي تستنكر فيه نقابة الصحفيين العراقيين هذا العمل الغادر والجبان فأنها تطالب قائد عمليات البصرة وقائد شرطة البصرة بالكشف عن الجناة وملاحقتهم وتقديمهم الى العدالة”.

وأردف البيان، كما “تطالب بضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تؤدي واجبها المهني بما تمليه طبيعة الأحداث التي يمر بها العراق”.