واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران ردا على ضرباتها الصاروخية على أهداف أمريكية

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على إيران ردا على ضرباتها الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق، تستهدف “قلب أجهزة الأمن الإيرانية”.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على “النظام الإيراني”، مبينا أنها تشمل 8 مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى “شاركوا في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتورطوا في الهجوم بالصواريخ الباليستية يوم الثلاثاء”.

من جانبه، قال بومبيو إن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف “قلب أجهزة الأمن الإيرانية”.