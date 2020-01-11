أدلة رسمية تثبت فساد محمد رضا السيستاني في قطاع النفط !

خضير طاهر

شكرا لإختراع الأنترنت الذي منح للناس حرية إنتقال المعلومات وظهور الفضائح دون قيود ، و من مزايا عصر العولمة أيضا انه ضرب الأوهام التي تحيط بقدسية رجال الدين وكشف زيفهم وإستغلالهم لجهل الناس ، وليس سرا فساد المرجعية وحاشيتها منذ زمن بعيد ، لكن الفساد الفاقع ظهر مع مرجعية الخوئي وأولاده الذين شكلوا مافيا مالية نهبت أموال المرجعية وأخرجتها الى أوربا بإشراف مجيد الخوئي ، ثم تم عقد صفقة مع السيستاني بالإبقاء على تلك السرقات وسيطرة رجال مافيا الحاشية مقابل تنصيبه مرجعا وقد تمت الصفقة وبدأت حقبة جديدة من الفساد بإشرف إبن المرجع محمد رضا السيستاني الذي أصبح يمتلك ميليشيا مسلحة ضخمة وإمبراطورية مالية ومشاريع تجارية وشبكة متملقين مستفيدين ولصوص وإمتد نفوذه للتأثير على القرار السياسي للدولة العراقية رغم انه مهاجر إيراني لايحمل الجنسية العراقية وبالتالي لايحق له التدخل في الشأن السياسي العراقي !

وبودي ان أعرض أدلة رسمية على فضائح رضا السيستاني المالية في أهم قطاع وهو قطاع النفط … حيث صرح نائب رئيس الوزراء السابق بالصوت والصورة عن وجود ملفات فساد كبرى تتعلق بجولة التراخيص النفطية بطلها جهة دينية كبيرة .

والقضية لاتحتاج الى جهد كبير لمعرفة تفاصيل الأمور .. فالمسؤول عن جولة التراخيص هو حسين الشهرستاني وزير النفط حينها ، وهو ابن عم جواد الشهرستاني صهر السيستاني ، وان وزير النفط هذا كان مرشح المرجعية ( لاحظ كيف إختارت المرجعية الوزارة الدسمة بالدولارات ولم تختر وزارة خدمية ) .

وتكلمة فصول القصة ان الشركات التي قدمت عروض للحصول على التراخيص عندما عرفت ان وزير النفط مرشح المرجعية تحركت فورا الى لندن على صهر السيستاني الثاني مرتضى الكشميري وقُدمت عروض الرشاوي المالية الى محمد رضا السيستاني ، وأخذ يغرف ملايين الدولارات على حساب مصالح العراق والفقراء والجياع لدرجة ان بعض شركات النفط عامل الحديقة ألأجنبي فيها يستلم راتبا شهريا قدره 17 الف دولارا والكثير الأخرى من الشروط القاسية الكارثية التي فرضت على العراق!

طبعا هكذا ملفات لذا لاأحد يستطيع التحرش بها وفتحها مادامت عصابات الفساد والعمالة بالإشتراك مع المرجعية هي من يقود البلد … ويأتيك بعض الأغبياء ويقول المرجعية ( المقدسة ) وإذا بها شريكا في الفساد وخراب العراق !

هامش – فيديو تصريح بهاء الأعرجي حول فساد المؤسسة الدينية

https://youtu.be/bNVR-teuB00

https://www.youtube.com/watch?v=bNVR-teuB00&feature=youtu.be