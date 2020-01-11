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اعتقال مصور صحفي ومنع راديو المربد من التغطية في البصرة

١٠/١/٢٠٢٠

اعتقلت القوات الأمنية المصور الصحفي مأمون محمد صباح اليوم الجمعة اثناء تغطيته للاحتجاجات في محافظة البصرة.

ممثل جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اكد ان “شرطة البصرة اعتقلت المصور مأمون محمد خلال تغطيته للاحتجاجات، قرب ساحة أم البروم، في سلسلة اعتقالات شهدتها المحافظة صباح اليوم للعديد من الصحفيين والمحتجين، مشيرا إلى انه لم ترد أية اخبار بشأن مصير الصحفي.

وأضاف ان الشرطة ساحة الاعتصامات منعت أيضا الزميل مصطفى شاهين مراسل راديو المربد من تغطية الاحتجاجات، بعد ان قامت بتحطيم الكاميرا الخاصة به بالعصي، وهددته بالاعتقال إذا استمر بالتغطية.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تدين اعتقال الزميل المصور مأمون محمد، وتعتبر ما تعرض له مراسل المربد من منع وتهديد انتهاكا لحرية الصحافة والإعلام وتكميم للأفواه.

كما تطالب الجمعية القوات الأمنية التي اعتقلت الصحفي بالإفراج عنه فورا، والكف عن اعتقال الصحفيين والإعلاميين وتهديدهم، كونهم يأدون مهامهم المهنية في نقل الواقع الفعلي للتظاهرات التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.

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