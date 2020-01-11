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الحكيم يدين اغتيال الصحفيين احمد عبدالصمد وصفاء غالي بالبصرة

أدان رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الجمعة، اغتيال الصحفيين احمد عبدالصمد وصفاء غالي في البصرة، مطالبا الجهات الامنية بالاسراع في كشف تفاصيل الحادث وتقديم الجناة الى العدالة.

وكتب الحكيم على حسابه في “تويتر” اليوم، (10 كانون الثاني 2020)، ان “عمليات الاغتيال والتضييق والتهديد التي يتعرض لها الصحفيون واخرها ما حصل للمراسل احمد عبدالصمد والمصور صفاء غالي من عملية اغتيال وسط البصرة بحاجة الى وقفة جادة من صانع القرار الامني”.

وأضاف في تغريدته: “ونحن اذ ندين ونستنكر هذه الممارسات الاجرامية التي تعرض الكلمة الحرة في العراق للخطر، نطالب الجهات الامنية بالاسراع في كشف تفاصيل الحادث الاجرامي وتقديم الجناة الى العدالة”.

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