الرافدين يعلن حصيلة القروض الممنوحة للمواطنين خلال الشهر الماضي

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، (10 كانون الثاني 2020)، ان “حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر تشرين الثاني الماضي تمثلت بمنح قروض البناء في قطعة ارض (75) معاملة وقروض المشاريع الصغيرة البالغة 15 مليون دينار حيث تم منح (194) قرضا”.

واشار البيان، الى انه “تم اقراض المواطنين الراغبين بشراء شقق بسماية السكني اذ تم منح (153) معاملة للمواطنين، كما تم منح قروض السيارات الى (497) معاملة وقروض معاملات لتسهيلات مالية (20) معاملة، بالإضافة الى ذلك تم منح قروض الأطباء بمختلف تخصصاتهم الى (25) وقروض تمويل البحوث العلمية (28) مقترضا وقروض حريق الشورجة والكرادة الى (2)”.