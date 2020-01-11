العمل النيابية تعلن زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية

اعلنت لجنة العمل في مجلس النواب، الجمعة، عن زيادة في رواتب المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، مؤكدة ان العمل بها سيتم بعد اقرار ميزانية العام الحالي.

وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح اوردته وسائل اعلام حكومية، اليوم (10 كانون الثاني 2020) إن “الزيادة ستكون بمقدار 105 آلاف دينار للفرد الواحد، و210 آلاف دينار للفردين، و235 الف للعائلة المكونة من ثلاثة أفراد، و420 للعوائل المكونة من 4 أفراد فما فوق”.

وأكد أن “تلك الزيادة ستشمل جميع الفئات المستفيدة من رواتب وزارة العمل كشبكة الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة وسيتم العمل بها بعد إقرار الموازنة 2020″.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد خاطبت في وقت سابق، الجهات المختصة لتطبيق سلم الاعانة الجديد المتضمن زيادة مبلغ الشمول بواقع 105 الاف دينار للفرد الواحد ولغاية 420 الف دينار للاسر المتكونة من اربعة افراد فما فوق”.