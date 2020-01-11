بيان: الحشد الشعبي ما يزال بكامل قوته وجهوزيته وتماسكه

اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن عقده اجتماعاً لقيادات عملياته والمعاونيات ومدراء المديريات، فيما أكد ان الحشد لا يزال بكامل قوته وجهوزيته وتماسكه.

وذكر إعلام الحشد في بيان ان “قيادات عمليات الحشد الشعبي والمعاونيات ومدراء المديريات عقدوا، اليوم، التطورات الراهنة وما رافق عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد القائد ابو مهدي المهندس”.

وأكد المجتمعون في المقر المسيطر لنائب رئيس الهيئة على ان “الحشد الشعبي ما يزال بكامل قوته وجهوزيته وتماسكه وان رحيل الأب القائد الشهيد ابو مهدي المهندس مع القائد الإسلامي الكبير الشهيد قاسم سليماني وباقي قادة النصر سيعطي زخماً معنوياً لجميع المجاهدين للثبات على الخط والدافع عن العراق واهله والتمسك بالمرجعية العليا والحفاظ على هيبة الدولة وحصر السلاح بيد الموسسة العسكرية و الامنية والالتزام بالقانون والتحلي بالانضباط والطاعة أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة”.

وأضاف البيان، أن “المجتمعين شكروا جميع فئات المجتمع العراقي وخصوصًا الأساتذة والنخب والطلبة والعشائر الأصيلة والقوات الامنية في المدن التي شاركت في مراسم التشييع والمدن التي أقامت مراسم العزاء للشهداء من الشمال الى الجنوب وقدموا شكرا خاص الى المرجعية الدينية العليا التي تعاملت مع الشهادة الكبيرة باهتمام بالغ وبروح أبوية كعادتها دائماً”.