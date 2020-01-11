تظاهرات طلابية وسط طهران .. تمزيق صور سليماني وتنديد بالسلطات

بعد ساعات من إقرار الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية ، انطلقت مساء السبت ، تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير في طهران ، وفق ما اوردت وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري الايراني التي قالت أن عدد المحتجين يقدر بنحو ألف شخص.

وردد المتظاهرون هتافات ضد المرشد الاعلى علي خامنئي، والسلطات الايرانية.

ووصلت التظاهرات إلى أصفهان وشيراز على خلفية إسقاط الطائرة.

كما شهدت التظاهرات تمزيق المحتجين صوراً لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، وعرضت وكالة “فارس” صورا لمجموعة من الناس وصورة ممزقة لسليماني.

فيما أظهرت فيديوهات قوات الباسيج تقوم بتطويق تجمع للطلاب في طهران.

وكان الحرس الثوري الإيراني اصدر بياناً ، السبت ، اعترف فيه بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ بعد تصاعد الضغوط الخارجية على طهران، لكن تعازي القيادة لأسر الضحايا لم تكن كافية في نظر بعض الإيرانيين.

وفشلت تعازي المرشد الأعلى الإيراني والرئيس، حسن روحاني في تهدئة الإيرانيين الغاضبين، الذين عبروا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم لإخفاء الحقيقة من جانب المؤسسة الحاكمة.