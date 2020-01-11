حقوق الانسان تدين اغتيال صحفيين واعتقال اخرين لتغطيتهم تظاهرات البصرة

أدانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الجمعة، اغتيال الصحفيين احمد عبدالصمد وصفاء التميمي، بعد تغطيتهما للتظاهرات التي جرت في البصرة، مشيرة إلى انها وثقت اعتقال كوادر صحفية كانت تغطي الاحتجاجات بالمحافظة.

وقالت المفوضية في بيان اليوم، (10 كانون الثاني 2020)، انها “تدين كافة أشكال العنف والاغتيال والخطف التي تطال المتظاهرين والناشطين والصحفيين وكان اخرها ماوثقته فرق رصد المفوضية من اغتيال الصحفيين (احمد عبدالصمد مراسل قناة دجلة والمصور صفاء التميمي) بعد تغطيتهما للتظاهرات التي جرت في محافظة البصرة هذا اليوم”.

وأضاف البيان، كما “وثقت المفوضية اعتقال القوات الامنية في البصرة (مراسل قناة الغدير فؤاد الحلفي ومحمد الفرطوسي مصور وكالة رويترز ومصور قناة الشرقية احمد رائد واعتقال المصور مامون محمد) وهروب العديد من الكوادر الصحفية التي كانت حاضرة لتغطية الاحتجاجات بسبب التهديدات”.

وتابع، كما “وثقت المفوضية اعتقال (15) متظاهر في محافظة البصرة تم اطلاق سراحهم بعد متابعة المفوضية مع القوات الامنية”.

وأردف البيان، ان “مفوضية حقوق الانسان تؤكد ان هذه الافعال تعد انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والامان وحرية الرأي والتعبير وتطالب الحكومة والقوات الامنية بملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة”.

وزاد، انه “في الوقت الذي تشيد فيه المفوضية بسلمية التظاهرات التي حصلت هذا اليوم في بغداد وعدد من المحافظات، فانها تؤكد على قيام الحكومة بتحمل مسؤوليتها والقيام بدور حقيقي لحماية التظاهرات والحفاظ على سلميتها وحماية حياة المتظاهرين والناشطين والصحفيين من اي انتهاك يحصل ومن اي جهة كانت، وتتابع المفوضية عن طريق مكتبها في محافظة البصرة اطلاق سراح الذين تم اعتقالهم اثناء التظاهرات لاطلاق سراحهم جميعا”.