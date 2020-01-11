خير الكلام ما قل ودل ( ٢ )

محمد الشجيري

اميركا شرطي العالم ومن دونها تعم الفوضى ويسود الانفلات لها ما لها وعليها ما عليها ولا تغرنكم شعارات البلطجية والانتهازيين فليس كل ما يعرف يقال.

سليماني والمهندس هذه النهاية الطبيعية لرجال الظل فكما انهم يصطادون فرائسهم وضحاياهم بمهارة وبشاعة يأتي الدور عليهم يوماً ما.

المرجعية الدينية الشيعية العليا في النجف الاشرف تتسم بالثبات والموضوعية والواقعية ورغم بعض المآخذ الا ان مواقفها منصفة و لكن (( اكثرهم للحق كارهون )).

ثورة تشرين السلمية العظيمة ماضية الى تحقيق اهدافها رغم العثرات والعقبات التي تعترض طريقها فالثورات تؤتي أُكُلها ولو بعد حين.

الى اعضاء المليشيات والمجاميع المسلحة القوا سلاحكم وعودوا الى صوابكم واتركوا المختصين من رجال امن الدولة وجيشها يؤدون واجبهم في حماية البلد وسيادته وفي حفظ الامن وبسط القانون فلا سلطة فوق سلطة الدولة ولا سلاح الا ســـــلاح الدولــــــة.