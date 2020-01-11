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عبد المهدي يصل الى اربيل

وصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، الى محافظة اربيل.

وقال مصدر مطلع ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل قبل قليل الى محافظة اربيل”، مبينا ان “رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني وعدد من مسؤولي الاقليم كانوا باستقبال عبد المهدي”.

واضاف ان “وفد وزاري رافق عبد المهدي خلال زيارته لابيل، يتألف من نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين ووزير الخارجية محمد علي الحكيم ووزير التخطيط نوري الدليمي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، اضافة الى مستشار رئيس الوزراء عبد الحسنين الهنين و نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله”.

وتابع المصدر ان “عبد المهدي سيبحث مع المسؤولين في الاقليم مرشح رئاسة الوزراء والتوتر بين امريكا وايران”.

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