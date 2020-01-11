على مندوبة الأمم المتحدة أن لا تكتفي بالتحذير فقط

بقلم مهدي قاسم

لا يمر يوم دون أن يتعرض أحد متظاهرين أو الإعلاميين لعملية اغتيال فعلي أو محاولة أغتيال فاشلة ، إضافة لعملية خطف و تغييب و أنواع أخرى من اعتداءات بالسلاح الأبيض و المقذوف الأسود و الرشق الأحمر وبالرصاص الوردي القاتل !! ، وبالتوازي مع هذه الاعتداءات الفاشية و الوحشية المتواصلة ترتفع أعداد الضحايا و الشهداء من المتظاهرين يوما مع يوم ، مع تواطؤ واضح من قبل حكومة ساعي البريد عادل عبد الدعس مع القتلة الميليشياويين للتغطية على عمليات جرائم القتل هذ بحق المتظاهرين ، بدليل على أنه بالرغم من كثرة هذه الاعتداءات شبه اليومية بحق المتظاهرين قتلا و خطفا و تغييبا ومنذ شهور طويلة لم تفلح الأجهزة الأمنية من كشف حتى ولا واحدة من مئات جرائم القتل و الخطف هذه ، طبعا بشكل مقصود و متعمد ، لأنها ليس فقط لا تسعى إلى ذلك وإنما لا تريد أصلا لقيام بمهمة كشف المجرمين والمعتدين و تقديمهم للقضاء ، و ذلك بحكم وجود أواصر تداخل وتشابك بين هذه الأجهزة و بين تلك الميليشيات من حبايب النظام الإيراني ، مثلما كان أمر التداخل الأمني سابقا ــ إلى حد ما ــ في عهد النظام الديكتاتوري السابق من ناحية التداخل بين الأجهزة المخابراتية الصدامية و بين فدائي صدام و الجيش الشعبي و غيرهما من تنظيمات مسلحة و شبه الرسمية ..

مع فارق واحد إلا وهو: ففي السابق كان عندنا “صدام ” أرعن ومتهور و عنجهي واحد فقط ، أما الآن فعندنا في العراق عشرات من صداميين عنجهيين و بلطجيين صغار، و كل صدام واحد منهم عنده تنظيم مسلح خاص ، وهو كالعادة تنظيم ” مقدس ” طبعا مقدس بمباركة ” خامنئي!! ، و الذي يستطيع أن يفعل ما يريد و يرغب ما يشاء ، قتلا ، ونهبا ، و جبروتا ، و طغيانا و فلتانا مستهترا في مؤسسات الدولة العراقية وممتلكاتها وثرواتها المستباحة لهم حصريا ، و خاصة في هذا المنعطف التاريخي اللعين من الزمن العراقي المأساوي و المنكوب والرديء لحد القرف و الاشمئزاز ..

و إذا كنا نعتبر مواقف السيدة بلاخرست الحريصة على سلامة حياة المتظاهرين و داعمة لمطالبهم دعما معنويا جيدا بل وجهدا جديرا بالتثمين و التقدير ، فأننا نرجوها ــ شاكرين ــ أن لا تكتفي بذلك فقط ، إنما ينبغي و بالضرورة توثيق كل هذه الجرائم و إرسالها ــ عبر مؤسسات الأمم المتحدة ــ إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي و الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب ضد الإنسانية ( وأن كنا نفضل محاكمتهم في المحاكم العراقية عندما تكون مستقلة بالفعل حتىذلك الحين ) و بما إن الدنيا دوارة وفوارة بين ليلة وضحاها لتسقط عروش خراتيت الزمن العراقي الرديء ، فإن الحقائق لابد أن تظهر عاجلا أم آجلا على شكل شهود عيان و اعترافات و إثباتات آخرى ، ليجد المجرمون المتورطون بارتكاب هذه الجرائم المروعة أنفسهم خلف القضبان وهم يتلمسون أعناقهم بفزع ورعب انتظارا لملامسة حبل المشنقة الخشنة والغليظة إياها باهتزاز مرعب ليفطسوا كبهائم مرمية إلى قمامة التاريخ >>

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(لامم المتحدة: يجب ايقاف القتل والاختطاف واستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين

أكدت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، الخميس، على وجوب ايقاف “القتل والاختطاف واستخدام الذخيرة الحية” ضد المتظاهرين.

وقالت البعثة في بيان “ينبغي الا تخلص التطورات الأمنية الاقليمية الاولويات المحلية ومتطلبات الاصلاح صوت الشعب الذي يعبر عنه بسلام”.