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لجنة نيابية تدعو وزير التعليم لاعتبار العام الدراسي السابق عدم رسوب

دعت لجنة التعليم العالي النيابية، السبت، وزير التعليم العالي والببحث العلم قصي السهيل الى اعتبار العام الدراسي السابق عدم رسوب للجامعات والمعاهد.

وقال رئيس اللجنة غيداء كمبش في بيان “تلقينا مناشدات من مئات الطلبة ومن مختلف جامعات ومعاهد البلاد تدعو الى اعلان العام الدراسي 2018-2019 سنة عدم رسوب من اجل انقاذ مستقبل الاف الطلبة المرقنة قيودهم بمادة او مادتين واعطاءهم حق تحميلها للموسم الدراسي الحالي”.

وأضافت كمبش، أن “ظروف الطلبة صعبة جدا في ظل ما تمر به البلاد من ازمات متعددة”، داعية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل الى “اعلان الموسم الدراسي 2018-2019 عدم رسوب للجامعات والمعاهد لانقاذ مستقبل الاف الطلبة ودفعهم للعودة الى مقاعد الدراسة من جديد”.

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