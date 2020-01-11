لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى إيران وتستأنف الرحلات إلى العراق

قالت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران يوم الجمعة إنها مددت تعليق رحلاتها إلى طهران بعد حادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية فيما يشتبه بأنها ضربة صاروخية عن طريق الخطأ خارج طهران.

وقالت الشركة إنها علقت رحلتها اليومية فرانكفورت-طهران حتى 20 من يناير كانون الثاني ”كإجراء احترازي“.

لكن لوفتهانزا قالت إن شركة الخطوط الجوية النمساوية المملوكة لها استأنفت يوم الجمعة رحلاتها من فيينا إلى أربيل في العراق بينما حددت الشركة الألمانية رحلة من فرانكفورت إلى أربيل في 14 من يناير كانون الثاني.

وقُتل كل من كانوا على متن طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية وعددهم 176 شخصا عندما تحطمت بعد قليل من الإقلاع من طهران صباح يوم الأربعاء. وقالت الولايات المتحدة وكندا إن الطائرة أسقطت بصواريخ إيرانية ربما عن طريق الخطأ. وتنفي إيران ذلك.

وإلى جانب رحلتها إلى طهران، تسير لوفتهانزا رحلتين أسبوعيا إلى إربيل بينما تسير الخطوط النمساوية رحلة يوميا إلى أربيل.

إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن