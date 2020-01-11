وزير الخارجية لنظيره الفنلندي: العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الجمعة، لنظيره الفلندي بيكا هافيستو، ان العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ان “الحكيم تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفيّاً من بيكا هافيستو وزير الخارجيّة الفلندي ، وجرى بحث مُستجدّات الأوضاع في العراق، كما تناول الاتصال مُختلِف أوجه العلاقات الثنائيّة، وسُبُل التعاون في شتى المجالات”.

وأكّد الحكيم بحسب البيان، على “أهمّية تحقيق الشراكة بين العراق وفنلندا”، مشدداً على أن “العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب”.

ودعا وزير الخارجية، إلى “ضرورة احترام السيادة العراقيّة، وإيقاف الانتهاكات”.

من جانبه، أعرب بيكا هافيستو عن دعم بلاده لجُهُود العراق في تحقيق الأمن، والاستقرار، مُؤكّداً استمرار التعاون بين البلدين، والعمل على التهدئة، ومنع التصعيد.