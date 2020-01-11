أعلن التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية على حسابها على تويتر وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت.

وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم.