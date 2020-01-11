أعلن التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية على حسابها على تويتر وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت.
وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم.
أعلن التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية على حسابها على تويتر وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت.
وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم.
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