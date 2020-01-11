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وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان

أعلن التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية على حسابها على تويتر وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت.

وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم.

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