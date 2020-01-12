اتحاد الصحفيين العرب يدين اغتيال عبد الصمد وغالي ويطالب القيادات الأمنية بكشف الجناة

دان الاتحاد العام للصحفيين العرب، السبت، اغتيال الصحفي احمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي، مطالبا القيادات الأمنية العراقية بكشف الجناة.

وقال بيان للاتحاد إن “الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين حادثة قتل الصحفي احمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي عضوا نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة البصرة الذين اغتيلا مساء يوم الجمعة أثناء قيامهما بواجبهما المهني في تغطية التظاهرات التي تشهدها المحافظة وبقية محافظات العراق”.

وأضاف البيان، أن “هذا الحادث الإجرامي يأتي في مسلسل استهداف الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة الذين يؤدون واجبهم الوطني والمهني في العراق”.

وتابع، أن “الاتحاد العام للصحفيين العرب يطالب القيادات الأمنية العراقية المسؤولية بكشف الجناة وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة، وايضا بضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تؤدي واجبها المهني بما تمليه طبيعة الأحداث التي يمر بها العراق”.

وأُغتيل أمس الجمعة (10 كانون الثاني 2020) المراسل الصحفي احمد عبد الصمد وزميله المصور الصحفي صفاء غالي في محافظة البصرة.