الامام الخامنئي يوعز لهيئة الأركان المسلحة بمتابعة أي تقصير محتمل في حادث الطائرة الأوكرانية

أوعز قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام الامام السيد علي الخامنئي، اليوم السبت، لهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة بمتابعة اي تقصير محتمل في حادث الطائرة الأوكرانية التي سقطت يوم الأربعاء الماضي.الامام الخامنئي يوعز لهيئة الأركان المسلحة بمتابعة أي تقصير محتمل في حادث الطائرة الأوكرانيةالامام الخامنئي يوعز لهيئة الأركان المسلحة بمتابعة أي تقصير محتمل في حادث الطائرة الأوكرانية

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بان قائد الثورة الاسلامية أعرب في بيان عن اسفه الشديد بعد الاطلاع على نتائج تحقيقات هيئة الأركان العامة حول حادثة طائرة الركاب الأوكرانية وثبوت وجود خطأ بشري فيها.

واعرب قائد الثورة الاسلامية عن تعازيه لعوائل الضحايا، سائلاً الله ان يلهمهم الصبر والسلوان.

واوعز قائد الثورة الاسلامية لهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة بمتابعة اي تقصير محتمل في حادث الطائرة الأوكرانية، داعيا المدراء والمسؤولين المعنيين لمتابعة عدم تكرار مثل هذه الحادثة في المستقبل.