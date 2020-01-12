البارزاني: الوقت ليس مناسباً لانسحاب التحالف الأميركي من العراق



اعتبر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الاحد أن الوقت ليس مناسباً لانسحاب قوات التحالف الأميركي.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية في تقرير عن البارزاني قوله، إنه “من المؤكد أن هناك خطراً في حال اختار العراق سلوك الطريق الخطأ”، معرباً عن أمله بـ “العمل معاً على إعادة الاستقرار والأمان والرفاهية لشعب العراق واتخاذ خطوات لمساعدته”.

وعن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، أكد البارزاني :”لا نريد أن يُحوَّل إقليم كوردستان والعراق إلى ساحة حرب لحل الخلافات وحسم المواجهات”.

وحذّر رئيس إقليم كردستان، من “عودة داعش مجدداً إلى الظهور في حال انسحاب قوات التحالف من العراق”، معتقداً أن “الحرب ضد الإرهاب لم تنته، لأن إقليم كوردستان وكل العراق، وكما كانت الحال فيما مضى، بحاجة إلى مساعدة التحالف”.

ولفت إلى ان “تهديدات الإرهاب ليست موجهة إلى أمن المنطقة وحدها بل إلى أمن المجتمع الدولي كله”.