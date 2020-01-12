الشوق …

1

اجمل اللحظات تلك التي يشتاق احدهم اليك

تشعر انك تملك الكثير من الاشياء

زهر أحمر يكسر دوائر الفوضى

2

كي تصبح شاعرا

عليك بالعواطف الكثير منها

الشعر ليس بنزهة ولا بتذكرة سفر للجانب الاخر حيث الفضيلة والجمال

الشعر هو ان تتعلم مجاراة الالم والوجع بحروف وكلمات تخرج مع النبض

الشوق يجبرك ان تكون شاعرا بشرط ان يكون حقيقيا

3

بداخل البعض صخور كبيرة لا ترى لا تسمع لا تتكلم وبداخل ما تبقى منهم اطفال يرون يسمعون يتكلمون

مشهد قاسي حين ترى احدهم يحمل صخرة كبيرة لا يحن للشوق

بينما الاخر ساحر وخلاب طفل كبير يحمل الحنان لافق الشوق

4

احساسك بفقدان الشوق

سببه فقدانك للانسان بداخلك

ابحث عنه بصدق ستجده وستجد الشوق ينادي روحك

5

لا تقل للقصيدة برافو

ولا تكتب ما اشهى الغموض فيها

تعلم منها فكر فيها تذوق نكهة الشوق

6

الغربة الحقيقية ان تعيش في بيت الشوق

الغربة تبدأ حين تظن ان الابواب والنوافذ ستمنحك ممرا للنسيان

الشوق يملك من القوة تمكنه من اسقاطك مرة تلو اخرى

فلا تغامر بما لديك من قوة

7

ان كانت مشكلة الشوق في الجسد فيمكن التغلب عليها

المشكلة في الروح

تلك الروح التي لا تفارق الجسد

8

امحو الشوق واستبدله بالافكار

حسنا

نظريا يمكن المزيد من القراءة الاطلاع المشاهدة الاستماع الكتابة

عمليا

لا

لعدم وجود مادة لها القدرة على محو نسيج الزمن والمكان الذي يحتفظ بخارطة فريدة ونادرة من المشاعر والاحاسيس

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب