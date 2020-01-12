امريكا لا تريد اصدقاء بل عبيد

عباس راضي العزاوي

هم سمعت فد يوم اكو واحد قوي يريد حلفاء اقوياء مثله ينافسونه على الغنائم ؟؟؟طبعا لا… امريكا لا تريد حلفاء ولا اصدقاء ياحاذقين

الشغله مو تصفيط حجي وحذلقه لغوية وبناء جمل معقدة

امريكا اتريد عبيد جيدين ومطيعين من قماشة محمد بن منشار يدفع جزيه ويشتري اسلحه للخزن ضد عدو يصنعونه له قبل او بعد عقد الصفقات

وفرق ترامب عن باقي رؤساء امريكا هو سوادينه وصراحته المفرطه يعني كلهم نفس الشي تماما مثل العاهرات اكو مفضوحات واكو يبيعن تقوى …

بعدين عشرات المصانع الضخمه مال الأسلحة والطائرات بصرفياته وعماله ومكاتبه وشركاءه تريدهم يسدوهه ويبطلون اكل وشرب ورفاهية حتى يصير سلام بالعالم

يا سلام هذا الماغاسل وجهه من الصبح

يا سلام هذا الي مايوفر لبنوكهم وشركاتهم سيولة نقدية للبذخ والمتعة

الصين شبيهه مو دولة صناعية وقويه ليش امريكا بدأت تحفر جواههه غير لانها مسيطره على السوق العالمي

خوب تحالفه وتتبادل وياه التجارة بسلام كحليف قوي…

چا والعلمنه والسيطرة على أسعار السوق وتوحيد مصادره

والميليارديريه وسفراتهم باليخوت وحفلاتهم منين ايجيون فلوسه من بيع اللبلبي والهمبركر

وحتى لو تصدق عزيزي الشرقي ان امريكا تصير حليف للعراق كيف تضمن انها لاتريدك منگاش نار بالمنطقة وهل تضمن انها ستحترم خصوصيتك؟ وتاريخك وتنوعك وترابطك الجغرافي والاجتماعي والعقائدي مع دول الجوار

يعني حضرتك تريد تصير صدام جديد ؟؟؟ خوب شفت شلون اتخلو عن حليفهم الأكثر نفعا وغباءا لاشد اعداءه “الشيعه” وعلگوهه من انتهت مهمته بجلبهم للمياه الدافئة

ومع هذا دمروا العراق وشعبه بالقصف والحصار قبل ماطيحون حظه

وخلونه کشعب ناكل تراب ونشارة خشب ونتحسر على الفلافل فضلا عن التوله والبيتنجان

فامامك خيارين إما تقبل بذل كل ماتطلبه امريكا وحينها سيكون العراق نصفين نصف يموت قتلا ونصف يعيش الذل والهوان وطلب الرضا من امريكا الذي لاينتهي

او تتحالف مع قوى اخرى تضمن الحد الادنى من السيادة الوطنية والعیش بکرامه وتتخلص من خسارة كبيرة في الموارد والأرواح