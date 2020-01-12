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ايران تعتقل السفير البريطاني لديها بتهمة”التحريض

ايران تعتقل السفير البريطاني لديها بتهمة&quot;التحريض&quot;

اعتقلت السلطات الإيرانية السفير البريطاني في طهران روب ماكاير، السبت، لساعات بتهمة “تواجده في احتجاجات شهدتها العاصمة الإيرانية طهران “، وذلك بحسب ما نقلته وكالة “تسنيم” المقربة من الأمن الإيراني.

وأضافت المعلومات أنه تم اعتقال سفير بريطانيا عدة ساعات ثم أفرج عنه.

أما وكالة تسنيم فأكدت أن احتجاز المبعوث البريطاني بإيران كان بتهمة “التحريض”.

وقال تقرير للوكالة إن السفير كان حاضرا خلال احتجاجات السبت أمام جامعة أمير كبير بطهران وتم اعتقاله في ذلك الوقت وأطلق سراحه بعد جهود وساطة قامت بها وزارة الخارجية الإيرانية.

وأضاف أنه سيتم استدعاؤه يوم الأحد لإجراء مزيد من التحقيقات.

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