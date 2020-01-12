(بالفيديو والصور) المشاهد الأولى من داخل قاعدة ‹عين الأسد› بعد القصف الإيراني

نشرت شبكة CNN الإخبارية الأميركية صوراً ومقاطع فيديو من داخل قاعدة عين الأسد غرب العراق، هي الأولى من نوعها بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الأربعاء الماضي.

ويظهر الشريط المصور مراسلة CNN في العراق أروى ديمون وهي تقف داخل مبنى مدمر بالكامل نتيجة استهدافه بشكل مباشر بواسطة صاروخ إيراني باليستي.

وقالت ديمون إن المبنى كان مخصصا لمبيت الجنود الأميركيين الذين تستضيفهم قاعدة عين الأسد، لكنها أشارت إلى أن الجنود تلقوا تحذيرات قبل نحو ثلاث ساعات من الهجوم وتم اخلائهم إلى ملاجئ.

وكانت شبكة CNN نقلت عن مسؤولين أميركيين اثنين القول إن الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدة عين الأسد العراقية فجر الأربعاء لم تصب مناطق كان يتواجد بها عسكريون أميركيون.

وقال مسؤول عسكري آخر إن الجنود تلقوا تحذيرات «كافية» لتشغيل صافرات الإنذار، مشيرا إلى أن العسكريين الذين كانوا عرضة للأذى تمكنوا من الوصول إلى مكان آمن.

وأبلغ مسؤولان الشبكة أنه تم وضع القوات الأميركية وبطاريات الدفاع الصاروخية في جميع أنحاء الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى خلال ليل الاثنين الماضي، مع ورود معلومات استخباراتية حول تهديدات بشن هجوم وشيك ضد أهداف أميركية.

وبعد إطلاق إيران نحو 15 صاروخا باتجاه قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان قوات أميركية، نفى مسؤولون أميركيون وقوع إصابات في صفوف القوات الأميركية، وقالت ألمانيا والدنمارك والنرويج وبولندا إن قواتها في العراق لم تتعرض لأي أذى، وكذلك أكدت الحكومة العراقية عدم إصابة جنود عراقيين في الهجمات.