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بالوثيقة.. التعليم تحدد موعد دوام الجامعات وتلغي عطلة السبت والعطل الاخرى

صادقت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التقويم الجامعي الجديد لتعويض الطلبة عن الايام التي تم تعطيل الدوام فيها بسبب الاحتجاجات .
ووجهت الوزارة بأن يكون موعد المباشرة في الدوام الرسمي ابتداءاً من اليوم الاحد المصادف ٢٠٢٠/١/١٢، فيما قررت الغاء عطلة يوم السبت وكافة العطل الاخرى وكذلك منح صلاحيات واسعة لرؤساء الجامعات وعمادات الكليات لتمديد ساعات الدوام من أجل استمرار العملية التعليمية وكما موضح في الكتاب الرسمي ادناه.
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