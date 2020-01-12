بعد اربيل .. مكتب عبد المهدي يكشف ما ناقشه من ملفات في السليمانية

كشف المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية ، عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، عن فحوى محادثاته خلال زيارته الى مدينة السليمانية ، التي وصلها من اربيل حيث كان قد عقد لقاءات مع رئيسي الاقليم وحكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني ، والزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني .

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ، قال في بيان ، ان الأخير التقى في السليمانية عصر اليوم السبت، رئيس المجلس السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي ، وعدد من اعضاء الاتحاد.

مضيفاً “عقد اجتماع موسع بحث خلاله الملف الأمني والتعاون والتنسيق بين البيشمركة والقوات الأمنية لمنع خطر عودة داعش والتصدي لبقاياها ومنعها من استغلال الظروف والثغرات، والتأكيد على تقوية الدولة والقرار العراقي من اجل حفظ أمن العراق وسيادته الوطنية ومنع التدخل في شؤونه الداخلية وضرورة إبعاده عن الصراعات ، الى جانب بحث قرار انسحاب القوات الأجنبية من العراق ، والعمل على خدمة الشعب العراقي بمختلف تنوعه القومي والديني والفكري وتلبية مطالبه المشروعة”

ونقل البيان عن عبد المهدي “حرصه على زيارة اقليم كوردستان، خصوصا في هذه الظروف الحسّاسة للتباحث في أهم القضايا المشتركة، وفي مقدمتها التعاون بين البيشمركة وباقي قواتنا الأمنية من اجل منع بقايا داعش من العودة مرة اخرى، وتنظيم المنافذ الحدودية والكمارك ، مشيرا الى بناء الموازنة العامة على أسس صحيحة ” .

وحول الأزمة الحالية وموقف الحكومة منها، نقل البيان عن عبدالمهدي، تأكيده ان ” العراق صديق لجميع دول الجوار، وكذلك الولايات المتحدة ودول العالم الاخرى أيضا”.

وتابع “نريد تعزيز علاقات الصداقة مع الجميع ، ونسعى للتهدئة ونعمل على ادارة الامور في البلاد بشكل قوي ومتوازن يحفظ سيادتنا ويمنع خطر داعش والارهاب “.

وتابع البيان ، بالقول من جانبه عبّر كوسرت رسول عن دعمه “لسياسة الحكومة الاتحادية بإقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول المجاورة والصديقة، فيما اكد اعضاء الاتحاد الوطني على ان ما يمس اية منطقة من مناطق العراق فإنه ايضا يمس الاقليم وكذلك العكس ” مشددين على “ضرورة رفض التدخل في شؤون العراق الداخلية من قبل اية دولة “.