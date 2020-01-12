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ترامب في تغريدة جديدة: الى قادة إيران لاتقتلوا المتظاهرين واعيدوا الإنترنت

نشر رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، تغريدة على “تويتر”، اليوم الأحد، دعا فيها “قادة إيران” إلى “عدم قتل المتظاهرين”.

وقال ترامب في تغريدته: “إلى قادة إيران، لا تقتلوا المتظاهرين. لقد تم قتل الآلاف مسبقا أو سجنوا من قبلكم، والعالم يراقب”.

وأضاف: “والأهم من هذا كله أن الولايات المتحدة تراقبكم. أعيدوا اتصالات الإنترنت المقطوعة وامنحوا الصحفيين الحرية. توقفوا عن قتل شعبكم الإيراني العظيم”.

وكان ترامب نشر في وقت سابق تغريدة باللغة الفارسية، أكد فيها أنه وإدارته سيواصلان دعم المحتجين في إيران ضد سلطات البلاد، مشيرا إلى أن “شجاعتهم ملهِمة”.

وقال ترامب، في التغريدة التي نشرها تعقيبا على اندلاع احتجاجات جديدة في إيران السبت بعد كارثة إسقاط طائرة ركاب أوكرانية قرب طهران يوم 8 يناير: “للشعب الإيراني الباسل الذي عانى لفترة طويلة، أؤيدكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي ستواصل دعمكم”.

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