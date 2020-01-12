تقرير: العسكريون الأمريكيون بعين الأسد دخلوا الملاجئ قبل 2.5 ساعة من الهجوم الإيراني



أكد تقرير نشرته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، أن قوات الولايات المتحدة المتمركزة في قاعدة عين الأسد في العراق كانت على دراية مسبقا بشأن خطط إيران بشأن مهاجمتها.

ونقلت الشبكة التي وصل فريقها الصحفي إلى تلك القاعدة بأول زيارة إليها منذ الهجوم الصاروخي الإيراني عليها، عن ضباط أمريكيين قولهم إن “معظم العسكريين ذهبوا إلى الملاجئ الآمنة في الساعة الـ11 مساء تقريبا من يوم الثلاثاء الماضي، أي قبل 2.5 ساعة من الهجوم الإيراني الذي بدأ في الساعة الـ01:30 فجر يوم الأربعاء واستمر نحو ساعتين”.

واضافت أن “القوات الأمريكية كانت على دراية بأن قاعدتها ستتعرض لهجوم، لكنها لم تكن على علم بشأن طبيعته”.

ولفت الضباط إلى أن “الضربات الإيرانية طالت حصرا الجزء من القاعدة الذي تتمركز فيه القوات الأمريكية”، مضيفين أن “الهجوم لم يؤد إلى سقوط ضحايا بشرية، خاصة أن بعض الصواريخ سقطت على بعد عدة أمتار عن الملاجئ وظل بعص العسكريين خارجها خلال الاعتداء”.

وسبق أن صرح رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أن إيران أبلغت بلاده في رسالة شفهية بشأن خططها استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أراضيها، ونقلت “سي إن إن” عن مصدر دبلوماسي عربي ذكره أن “حكومة بغداد حذرت الولايات المتحدة مسبقا بشأن القواعد التي قد تتعرض لهجمات”.

وجاء القصف الإيراني لقاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية ب‍العراق، إحداهما عين الأسد، ردا على اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، بغارة جوية استهدفت موكبه في طريق مطار بغداد الأسبوع الماضي.