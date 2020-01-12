خسارة كبيرة اياد علاوي يستقيل من عضوية البرلمان العراقي،

نعيم الهاشمي الخفاجي

تناقلت وسائل الاعلام خبر محزن ومؤلم وغير متوقع ان السيد الدكتور الهمام اياد علاوي قرر لم يحضر جلسات البرلمان واعترض على ادائه الهزيل وقدم استقالته، ما اعرف نحن نعيش في أي عالم، هل تبدلت المقايس والقيم، اياد علاوي وبقية رؤساء الكتل رغم فوزهم بعضوية البرلمان لكن للظاهر يعتبرون الحضور لجلسات البرلمان منقصة، ويعتبرون انفسهم اكبر من ذلك، رغم ان النظام الاداري بالبرلمان يعاقب ويطرد النائب الذي يتغيب عن حضور الاجتماعات، اياد علاوي عضو بالبرلمان منذ سقوط نظام صدام الجرذ الهالك ولم يحضر لجلسات البرلمان، والعجيب اليوم نقل موقع صوت العراق الخبر التالي

أعلن زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الجمعة، استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي.

وذكر مكتب علاوي في بيان مقتضب ان “زعيم ائتلاف الوطنية أعلن استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي نتيجة فشل المجلس في اداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله بجدية وايجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري”.

وكان أياد علاوي قد ادى بتاريخ (6 تشرين الثاني 2018) اليمين الدستوري أمام مجلس النواب العراقي.

هههههههه للظاهر اياد علاوي استجاب لدعوة انصار الجوكر الترمبي المتصهين البرلمان لايمثلني لانه طالب من القوات المحتلة مغادرة العراق.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.