رئاسة البرلمان توجه بإدراج قانوني الأندية والاتحادات الرياضية في جلسة الغد

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، بإدراج قانوني الأندية والإتحادات الرياضية في جدول اعمال جلسة المجلس ليوم غد الاثنين.

وذكر بيان عن مكتب الكعبي أن الاخير “بحث مع لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة عباس عليوي، الواقع الرياضي في العراق والسبل الكفيلة لتذليل المشاكل التي تواجه الرياضيين بشكل عام، وإتحاد كرة القدم بشكل خاص، فضلا عن متابعة تفعيل القوانين ذات الصلة كقانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية”.

ووجه الكعبي، وفقاً للبيان الدائرة البرلمانية لمجلس النواب بإدراج “مقترح مشروع قانوني الأندية ، والإتحادات الرياضية على جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الاثنين”.