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شرطة كربلاء تصدر بيانا حول حادث القتل في حي القادسية

اصدرت قيادة شرطة كربلاء، السبت، بيانا حول حادث القتل في حي القادسية.

وقالت القيادة في بيان ان “مفارز قيادة شرطة كربلاء المقدسة استخبرت بوجود حادث قتل في منطقة حي القادسية، وعلى الفور تم التوجه لمكان الحادث لمعرفة اسباب الحادث”.

واضافت انه “تم التعرف على جثة المجنى عليه م 1974 الذي يسكن في حي الحر”، مشيرة الى انه “تم اغتياله من قبل مجهول في محل عمله بحي القادسية كونه يعمل صانع في أسواق تجارية تسمى ( أسواق برشا)”.

وتابعت “اتضح انه قتل من قبل احد ألاشخاص بواسطة رميه بالرصاص من بندقية امام باب محل جاره مما أدى لقتله على الفور”، لافتة الى ان “التحقيقات مازالت جارية لمعرفة الاسباب وكشف ملابسات الحادث”.

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