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عبد المهدي يعزي بوفاة قابوس: نستذكر مواقفه المعتدلة وتأريخه الطويل في خدمة شعبه

أرسل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، برقية تعزية الى سلطنة عمان بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، مؤكدا بالقول “نستذكر مواقف الفقيد المعتدلة وتأريخه الطويل في خدمة بلاده وشعبه”.

وقال عبد المهدي في البرقية “تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، وإننا اذ نعزّي شعب وسلطنة عُمان، نستذكر مواقف الفقيد المعتدلة وتأريخه الطويل في خدمة بلاده وشعبه وأشقائه واصدقائه الذي قضاه بكل عطاء ومحبة”.

وأعلن الديوان السلطاني العماني، فجر اليوم السبت، وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاما، مشيرا الى تعطيل العمل الرسمي مع الحداد العام لثلاثة ايام وتنكيس الاعلام لاربعين يوما.

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