عبوة صوتية تستهدف مدرسة شمال ذي قار

أفاد مصدر امني في محافظة ذي قار، مساء الاحد، بأن عبوة صوتية استهدفت مدرسة شمال المحافظة.

وقال المصدر إن مجهولين فجروا، مساء اليوم، عبوة صوتية استهدفت مدرسة في قضاء الرفاعي شمال ذي قار.

وأوضح المصدر، أن العبوة لم تسفر عن اي خسائر بشرية.