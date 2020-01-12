كلمة إلى طلابنا بمناسبة الفصل الدراسي الجديد

بقلم : شاكر فريد حسن

في البداية أهنئ جميع الطلاب بعودتهم إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة الشتاء، متمنيًا لهم عودة ميمونة وموفقة وناجحة. وبعودتكم أيها الاعزاء. لا بد من اسداء بعض النصائح لكم.

عليكم بالجد والاجتهاد، فبالعلم والثقافة والمعرفة نرتقي ونرقى ونبني مجتمعًا صالحًا سليمًا، كرسوا وقتًا أكبر في القراءة والمطالعة واغتراف المعرفة من بطون الكتب واكثروا من تثقيف انفسكم لضمان نجاحكم وبناء مستقبلكم الواعد المزهر، وتحقيق أحلامكم وطموحاتكم، فمن طلب العلا سهر الليالي.

كونوا على خلق عظيم وتمسكوا بالأخلاق الفاضلة، احترموا معلميكم، وحافظوا على علاقات الود والاحترام بينكم، والعمل والالتزام بقوانين المدرسة وانظمتها، وصونوا ممتلكاتها وحرمتها. تعاملوا مع بعضكم البعض بروح الود والمحبة، وحل المشاكل وسوء التفاهم بينكم بالهدوء والتروي والحوار الأخوي الحضاري، بعيدًا عن لغة العنف والمشاجرات التي لا تحمد عقباها.

ابتعدوا عن التدخين والنرجيلة والكحوليات ومشروبات الطاقة الضارة، والتقليل من استخدام الهواتف الخلوية ووسائل التواصل والاتصال الحديثة. ابتعدوا عن رفاق السوء، وانبذوا التعصب العائلي وتخلصوا من العشائرية والطائفية، ولا تستسلموا لليأس والاحباط والقنوط والفشل، وساهموا في خدمة مجتمعكم بالأعمال التطوعية البناءة. فأنتم أمل المستقبل ورجال الغد، مع التمنيات لكم بالنجاح في كل خطواتكم وتحقيق ما تصبون وتحلمون.