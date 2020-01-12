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مقتل منتسب بحشد الدفاع في هجوم مسلح شرقي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بأن منتسبا بحشد الدفاع قتل في هجوم مسلح شرقي بغداد.

وقال المصدر ان “مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاه منتسب في حشد الدفاع لدى مروره في مدينة الصدر شرقي بغداد، ما ادى الى مقتله في الحال”.

واضاف المصدر ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي”.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

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